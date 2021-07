Mercato dei Contadini Resistenti

Nell’ottica di collaborare con le realtà locali e promuovere i prodotti del territorio, i Contadini Resistenti si propongono per la prima volta in Val Nure attraverso un format completamente nuovo e targato CR. Fai la spesa e mangia con noi! Mercato e cibo da strada tutto locale, genuino, fresco e di stagione.

Dalle 9 alle 15 sabato 31 luglio si svolgerà a Ponte dell’Olio il Mercato di soli prodotti locali e genuini ottenuti da aziende agricole dell’associazione Contadini Resistenti e di aziende amiche della Val Nure. Si proporranno formaggi di capra e vaccini, miele e zafferano, vini e birra contadina, verdure e frutta di stagione, conserve e marmellate, uova, prodotti da forno, semi, farine e oli di girasole, canapa e lino, fiori di loto, carne e altre specialità. I banchi saranno allestiti da ciascun produttore che sarà a disposizione per raccontare il proprio prodotto e le proprie scelte di vita. Dalla pianura la montagna ciascuno ha da raccontare la propria storia, le difficoltà ed i metodi di produzione scelti.

Per la prima volta saranno a disposizione piatti pronti con i prodotti dei Contadini che potranno essere degustati comodamente seduti a tavola sotto i freschi tigli. Si potranno acquistare salumi o forme di formaggi e pane interi oppure piatti pronti a porzione. La chicca dell’evento sarà la presentazione e la disponibilità del vero “hamburger contadino resistente” costituito da ingredienti dei soli soci. Prodotto con carne di razza marchigiana di animali allevati con metodi naturali e allo stato semi brado in Val Tidone. Non contengono purea di patate, conservanti né condimenti. Solo carne macinata scelta. Il pane è preparato dal nostro panificio Il Buratto, le verdure da Monastero e Campo Lunare e il formaggio non è una classica sottiletta industriale ma è formaggio di montagna Agrigest.

La ormai famosa “torta alle erbette” dell’azienda 3 Noci di Coli, piatti di salumi e formaggi sia di capra che vaccini con miele e marmellate, frittate speciali e dolci per i più golosi. Al posto del classico caffè ci sarà il Canafé, l’innovativa miscela di caffè e canapa dell’azienda Landini che sarà proposto in due versioni: caldo o scecherato freddo che chiuderà il pasto o sarà servito per colazione o a metà giornata magari con una fetta di torta. Grande attenzione sarà data dai Contadini Resistenti alla sostenibilità dell’evento. Tutti i coperti saranno “Plastic Free”, in materiali quindi completamente biodegradabili. Puoi venire “solo” a fare la spesa, per mangiare insieme oppure “solo” per conoscere i Contadini Resistenti : un’associazione di produttori locali che hanno scelto di operare con un’agricoltura eco sostenibile e di fare della collaborazione sul territorio la propria forza.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Ponte dell’Olio e in collaborazione con Slow Food Piacenza e si svolgerà in via Vittorio Veneto all’altezza della zona della Chiesa San Rocco all’ombra dei tigli. Ingresso gratuito.