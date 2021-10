Il museo “Kronos” apre con un nuovo allestimento

Venerdì 15 ottobre, in occasione dell’inaugurazione del nuovo allestimento di “Kronos – Museo della Cattedrale” le sale si aprono alla città per una serie di attività gratuite in collaborazione con CoolTour.

A partire dalla ore 18 sarà possibile fare un aperitivo con piccola degustazione di prodotti locali nel giardino delle absidi, grazie alla Cooperativa Comunità Val Nure, che metterà a disposizione anche prodotti per la merenda dei più piccoli.

L’ingresso al museo sarà gratuito e sarà possibile visitare le sale in autonomia, utilizzando come supporto la nuova app Museum Mix.

Per i bambini dai 5 agli 11 anni si svolgerà una divertente caccia al tesoro in Museo, con inizio alle ore 18.00, alla scoperta delle curiosità e delle storie che si celano dietro le opere custodite lungo il percorso.

Alle 18.30 prenderà il via la visita accompagnata sul percorso museale per chi invece bambino non è più, e ha voglia di scoprire con gli operatori le novità dell’allestimento.

Col calare della sera, verrà proiettata all’esterno del museo la mostra fotografica «Esulto per l’opera delle tue mani», con le immagini di don Ezio Molinari e Irene Triggia, che vanno da visioni sottomarine fino a cieli stellati, eche vogliono essere un omaggio al Creato e una esortazione alla sua tutela.

Il museo chiuderà alle ore 20.30.

Le attività Caccia al tesoro e Visita guidata sono gratuite e a numero chiuso, è quindi necessaria la prenotazione scrivendo a cattedralepiacenza@gmail.com oppure telefonando al 331 4606435.

Ricordiamo che, per accedere al museo, i maggiori di 12 anni dovranno presentare il Green Pass.