S’intitola “Il pensiero tra le mani: omaggio alla creatività femminile” il tributo alle donne targato Conservatorio Nicolini. Lunedì 8 marzo alle 19 sulla pagina Youtube del Conservatorio, in occasione della giornata internazionale della Donna, verrà trasmesso uno spettacolo, dedicato a quattro grandi compositrici.

Alcuni brani di Cécile Chaminade,Germaine Tailleferre, Matilde Capuis e Teresa Procaccini, verranno infatti riproposti, sul palco del salone della scuola di musica di via Santa Franca, da docenti e studentesse.“E’ un omaggio a quattro grandi donne che con la loro musica, il loro talento e la loro perseveranza si sono imposte nel panorama internazionale della musica in un periodo storico, quello soprattutto a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, non certo favorevole” spiega l’organizzatrice dell’evento Maria Grazia Petrali.

Sul palco saliranno inoltre l’artista piacentina Silvia Rastelli e la scrittrice Marta Rutigliano. La vice direttrice del Conservatorio Mariateresa Dellaborra coordinerà l’evento.