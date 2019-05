Appuntamento giovedì 23 maggio alle 16.30 in piazza Cavalli, sotto i portici di Palazzo Gotico, con “Il pifferaio magico”: messa in scena animata, tra letture e ritornelli accompagnati dalla chitarra, di una fiaba senza tempo, proposta dalla biblioteca zero-sei “L’elefante che legge” – gestita dalla cooperativa sociale Aurora Domus su affidamento del Comune di Piacenza – nell’ambito del progetto itinerante “L’elefante con la valigia”.

In collaborazione con Daniele Goldoni di Ars Educandi, l’intento è quello di offrire a bambini e famiglie l’incontro con un e vero e proprio cantastorie, veicolando anche attraverso lo spettacolo, gratuito e aperto a tutti i cittadini interessati, la cultura della lettura nella prima infanzia.

In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà presso la sede della biblioteca zero-sei, in via Sbolli 11.