Il Primo Uomo sulla Luna ed i Misteri dell\'Apollo 11

Sabato 10 Agosto 2019 incontro con l’Ing. Claudio Balella, Astrofilo Astrofotografo al Ristorante Rifugio del Parco

Nello splendido scenario del Parco Naturale “Parco Provinciale” del Monte Moria, il noto ricercatore torna per il pubblico di Spazio Tesla con serata che desidera ricordare losbarco del primo Uomo sulla Luna ed i misteri legati alla missione Apollo 11, al termine della conferenza seguirà una magica camminata notturna in sicurezza (10′), tra la natura del Parco Provinciale, teatro di vari scenari cinematografici tra cui la pellicola de “La Freccia Nera”, per poi raggiungere il sito dello Skywatch che vedrà l’utilizzo di Telescopio computerizzato per l’osservazione della volta celeste nella magica notte di San Lorenzo