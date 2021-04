“Il Segno Geniale” – Mostra di Albrecht Dürer

Il Segno Geniale

46 incisioni di Albrecht Dürer e un dialogo con le sculture di Michele Vitaloni. A cura di Susanna Gualazzini

28 aprile-31 luglio 2021 – Galleria Biffi Arte

Attraverso un corpus di 46 opere fra bulini e xilografie, la mostra testimonia la pluralità dei temi e l’evoluzione dello stile di Albrecht Dürer, definito l’ultimo grande antico e il primo moderno, a cavallo tra Umanesimo e Rinascimento. In mostra uno straordinario repertorio di fogli, a costruire un affascinante viaggio nell’Europa artistica del Cinquecento e nel pensiero di un artista che ne incarna la cultura con geniale visione. E, nel cuore della mostra, il noto gusto per l’indagine naturalistica di Dürer incontra la ricerca di Michele Vitaloni, artista dalla sensibilità rinascimentale che appoggia sulla natura uno sguardo da etologo affettuoso. E’una ricerca in cui scienza, arte e natura si incontrano e che fa di Michele Vitaloni un vero naturalista divenuto artista.

In collaborazione con Galleria Ceribelli, Bergamo. Michele Vitaloni è promosso dalla Fondazione Archivio Antonio Ligabue, Parma

