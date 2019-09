Tornano dal 26 ottobre al 3 novembre 2019 – con data clou giovedì 31 ottobre – le iniziative di Halloween nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli per famiglie con bambini e molti eventi per giovani e adulti.

Rocca Viscontea di Castell’Arquato (Piacenza)

IL TRONO DI SANGUE

Una storia d’amore e potere del XVII secolo

Giovedì 31 ottobre

Sangue, intrighi e passione accendono la storia di Castell’Arquato quando, nel 1620, sotto il dominio del Cardinale Sforza, il giovane Sergio, accusato di essere un sobillatore, e il suo scudiero Spadone vengono imprigionati nella Rocca Viscontea. Laura, figlia di Gaspare Della Vigna, capo delle guardie, si innamora del giovane Sergio e la notte della vigilia dell’esecuzione di lui, riesce a far fuggire i condannati. Giacomo Manaro, aiutante del Della Vigna, si accorge subito del fatto e dà l’allarme. Mentre le guardie inseguono i fuggitivi, lui ne approfitta per liberarsi del suo superiore macchiandosi di un atroce delitto. Ma la vendetta non tarderà ad arrivare, tanto violenta quanto inaspettata…

Orario di svolgimento: 20.30 – 21.00 – 21.30 – 22.00 -22.30 – 23.00 – 23.30 – 24.00. Visita con animazione a tema horror alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato e possibilità di cena in Enoteca Comunale. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDÌ 30 OTTOBRE.

Costo della visita guidata con animazione: € 30,00 a persona. Include una consumazione (bevanda alcolica o analcolica a scelta) presso l’Enoteca Comunale di Castell’Arquato.

Durata: circa un’ora

NOTE: I tour serali sono inadatti e di conseguenza vietati ai minori di età inferiore ai 14 anni anche se accompagnati. Sono inoltre inadatti a claustrofobici, persone facilmente impressionabili, persone deboli di cuore e persone estremamente sensibili alle tematiche trattate. Consigliamo vivamente la partecipazione con abiti e scarpe comode (non saranno ammesse scarpe con tacco per motivi di sicurezza). È gradito il costume a tema di Halloween. Animazione a cura di Malastrana eventi senza tempo

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE LEGGERE MODIFICHE, controllate la pagina Facebook e il sito ufficiale www.castellarquatoturismo.it

CENA: Sarà possibile cenare presso l’Enoteca Comunale alle ore 21.00 (posti limitati).

Menù:

– Verdure in pinzdemonio

– Ghigliottina di salumi piacentini DOP (coppa, pancetta, salame)

– Mostruosità dolci

– Calice di vino o bevanda analcolica a scelta, acqua, pane

– Caffè scorretto

Prezzo a persona: € 25. Possibilità di alternative vegetariane da concordare (no vegane).

