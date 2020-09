Martedì 15 settembre, ore 21

Anfiteatro Comunale

Piazzale San Giovanni – Fiorenzuola d’Arda

ILIADE: L’INGANNO DEL CAVALLO

tratto da IL MIO NOME È NESSUNO di Valerio Massimo Manfredi.

a cura di Mino Manni

con Mino Manni e Marta Ossoli

Alessia Rosini – violino

Elena Castagnola – violoncello

Dopo dieci lunghi anni di guerra tra greci e troiani a causa del rapimento di Elena, Ulisse riesce con l’inganno a entrare dentro le mura di Troia. Il piano di Ulisse infatti prevede che i greci desistano dall’assedio di Troia facendo partire le loro navi lasciando però sulla spiaggia, davanti alle mura della città, un immenso cavallo di legno con al suo interno Ulisse e i suoi soldati migliori. I soldati escono nella notte e, cogliendo di sorpresa i troiani che stanno festeggiando l’improvvisa ed inaspettata vittoria, uccidono le sentinelle e aprono le porte della fortezza ai compagni. I greci incendiano Troia, sterminano gli abitanti e conclusa la strage si dividono il bottino. Enea, uno dei pochi troiani rimasti vivi, prende il padre in spalla e il figlio per mano e scappa dalla città in fiamme. Attraverso l’inganno di Ulisse i Greci vinceranno la guerra.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Si ricorda l’obbligo dell’uso della mascherina e di mantenere il distanziamento sociale

Per informazioni:

Comune di Fiorenzuola d’Arda

Ufficio Cultura – Tel: 0523/989250 – 989274

e-mail: teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it e cultura@comune.fiorenzuola.pc.it