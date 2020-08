“Immagini nel parco”, evento a Villa Raggio

La riscoperta delle nostre tradizioni si coniuga con la solidarietà a Parco Raggio. Martedì 1 settembre e giovedì 3 nel parco pontenurese, ad ingresso libero, il gruppo Facebook foto – video La Fenice, con il patrocinio del Comune di Pontenure, promuove l’evento “Immagini nel Parco”.

Martedì 1 settembre, alle ore 21, verrà presentato il video “La Transumanza” realizzato nel 2019.

Il video tratta della transumanza che tutti gli anni, in autunno, riporta le mandrie dal monte Crociglia a Santo Stefano d’Aveto. È un momento di lavoro ma che negli ultimi anni è diventata una festa che richiama migliaia di persone (lo scorso anno c’erano più di 2000 persone in zona!). Il video è un documentario che coniuga natura, tradizione e passione per il proprio lavoro con intervista Pietro Monteverde, proprietario delle mandrie.

A seguire verranno proiettati due video sulle tradizioni dell’Appennino, “Farina di Castagne” sulla produzione in modo tradizionale della farina di castagne a Castagnola in alta Val d’Aveto e “La trebbiatura”. Presenteranno la serata le autorità presenti ed una delegazione del FAI.

Giovedì 3 settembre, sempre alle 21, verrà presentato il calendario 2021 della Fenice il cui ricavato andrà in beneficenza all’associazione AMOP-Associazione piacentina malato oncologico; presenzierà la presidente Romina Piergiorgi. Successivamente verranno proiettati video degli iscritti alla Fenice su diversi temi.