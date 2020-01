IMPROSAFE

Non è un corso sulla sicurezza

Sabato 29 Febbraio ore 18 – TEATRO DEI FILODRAMMATICI, Via Santa Franca 33 – Piacenza

Associazione culturale TraAttori

C.M.S Centro Medicina e Sicurezza

Italia Loves Sicurezza

presentano:

——————————

Ore 18: LO SPETTACOLO

Si riesce a parlare di sicurezza in modo divertente? Si riesce a ridere ma allo stesso tempo riflettere? Come parleresti di sicurezza ad un bambino? Si può lavorare in modo sicuro? Cosa possiamo fare per evitare 3 morti al giorno sul posto di lavoro? La sicurezza è un concetto astratto? Come siamo messi in Italia? Con Marcello Savi, Leonardo Cagnolati, Gino Andreoli e la partecipazione straordinaria di Davide Scotti.

EVENTO BENEFICO A FAVORE DI PROGETTO VITA

INGRESSO GRATUITO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Prenota il tuo posto:

http://bit.ly/32vk2a4

0523.606621

——————————–

Ore 19: LA TAVOLA ROTONDA

Moderata dal giornalista GIORGIO LAMBRI, con:

– PAOLA DEMICHELI (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

– DANIELA ASCHIERI (Cardiologa presidente di progetto vita)

– DAVIDE SCOTTI (Segretario generale fondazione LHS)

– VITO TESTAGUZZA (Mozambique lng project director Saipem)