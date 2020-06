Escursione in cima al monte Lesima

Happy Walking Piacenza porta alla scoperta (ed anche in cima) della vetta più alta del nostro appennino, ovvero il monte Lesima.

Le caratteristiche principali di questa escursione sono i favolosi panorami che si possono ammirare strada facendo man mano che si scala la cima. Questi spaziano dalle valli Trebbia e Staffora, fino ad arrivare, nelle giornate più limpide, alla catena delle Alpi da un lato e il mare della Liguria dall’altro. L’escursione è un anello che parte ed arriva ai piani di Lesima raggiungendo il radio faro del meteo in cima al monte. La difficoltà è medio bassa, si deve essere abituati a camminare.

DATI ESCURSIONE

Distanza: 10 km circa

Dislivello: 600 mt

Difficoltà: Medio bassa, qualche strappo in salita

Durata: Circa 8 ore comprese le soste e il viaggio in macchina.

ATTREZZATURA

– Scarpe da trekking

– Pantaloni lunghi

– Bastoncini da trekking (in base alle esigenze)

– Cambi di magliette (in base alle esigenze)

– Acqua abbondante

– Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alleesigenze)

RITROVI

– Ore 08:20 a Trevozzo nello spiazzo del panificio Pisani (via Enrico fermi, 19) e da li proseguiremo per raggiungere il punto di partenza dell’escursione.

– Possibilità per chi parte da Piacenza di ritrovarsi da qualche parte in città e venire su insieme, oppure di fare qualche altro ritrovo lungo i paesi che si affacciano sulla statale 45, scrivete in caso di necessità.

ATTENZIONE

Non essendo Happy Walking Piacenza nessuna associazione ma un semplice gruppo di appassionati di camminate ed escursioni nella natura, non è prevista nessuna forma assicurativa ed ognuno è responsabile per se stesso. Grazie.

CONTATTI

Per info o prenotazioni:

Oreste 334 7803562

Gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/happywalking/