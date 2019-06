Inaugurazione laboratorio d’arte – Thia Path Art Lab

Thia Path, è un’artista di origine Argentina che vive in Italia da oltre 30 anni e da 7 risiede a Piacenza. Il suo lavoro si contraddistingue per l’uso di colori vivaci che combina in modo magico trasmettendo all’osservatore gioia, allegria e curiosità.

Il suo laboratorio d’arte, dal 20 giugno si trasferisce da Via Alberoni 96 a Via Tibini 3, un percorso breve ma significativo. Sono solo pochi metri ma con molte differenze. Thia Path entra nel cuore del Quartiere Roma, dove la vita di quartiere si vive ogni giorno, dove transitano ogni mattina centinaia di studenti, dove le persone si salutano e si sorridono, dove i passi dei pedoni echeggiano sui ciottoli e i gelsomini profumano la via. Un posto magico, dove palpita ancora la presenza della Fabbrica dei Grilli. È qui dove Thia Path ha deciso di trasferirsi.

E nel trasferirsi ha deciso di inaugurare il nuovo spazio con la mostra Incontri Magici, con l’auspicio che in questo luogo avvengano molteplici incontri, arte con persone, persone con anime, anime con sogni, sogni con idee, idee con magia. E per brindare non mancherà un’ospite di eccezione, la cantante italo-brasiliana Susie Giorgiadis.

L’appuntamento è per giovedì 20 giugno alle ore 18:30, a Piacenza, in via Tibini 3.