Inaugurazione mostra fotografica “La Dolce Vita – Cinemato”

Giovedì 14 ottobre, alle ore 18, presso La Finestra sul Po, a San Nazzaro, Monticelli d’Ongina, inaugurazione della mostra fotografica “La Dolce Vita – Cinemato” di Oleg Davidoff

L’idea nasce dal fotografo Oleg Davidoff, che ha voluto ricercare in Italia ambientazioni particolari, per rielaborare l’atmosfera dell’Italia degli anni ’60, l’Italia della Dolce Vita, di Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Anna Magani, definendo cosi anche il nome della mostra: CINEMATO, cioè cinema, cinematografo; si tratta però di una “rielaborazione” – una fotografia appunto – non di un cinema reale. Gli scatti, grazie all’interessamento del Console Onorario della Regione di Samara Gianguido Breddo, sono stati realizzati tutti nel piacentino e in particolare a Monticelli d’Ongina, a Vigolzone, a Chiavenna Landi e a Piacenza. In tali contesti Davidoff ha realizzato immagini di particolare bellezza ed intensità che hanno già visto esposizioni in diverse località della Russia, dalla città di Samara a Mosca.

L’autore – Oleg Davidoff, profondo amante dell’Italia, delle sue luci e dei suoi colori, opera da sempre nella città di Samara, cittadina di oltre 1 milione di abitanti sul fiume Volga, specializzandosi in fotografie artistiche in particolare per riviste di moda e glamour e facendosi apprezzare come uno dei migliori fotografi russi anche all’estero.