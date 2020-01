Incontri in Bibliotec@ 2020 – Aldo Ceccato

Al via giovedì 16 gennaio la terza edizione degli Incontri in Bibliotec@ 2020 del Conservatorio Nicolini: sette appuntamenti dedicati alle novità editoriali e discografiche e alla musica dell’era digitale.

Il focus di quest’anno ruota intorno alle Professioni della musica e vedrà illustri professionisti in ambito musicale discorrere dei diversi aspetti della produzione artistica, dello spettacolo dal vivo, dell’editoria e della registrazione discografica. La rassegna – a ingresso libero e gratuito – è curata da Patrizia Florio e partirà giovedì 16 gennaio alle ore 17 col primo incontro con il famoso direttore d’orchestra Aldo Ceccato, che converserà sul delicato ruolo del direttore d’orchestra facendo riferimento alla sua grande esperienza e presentando il suo ultimo volume, Breve Storia della direzione d’orchestra. Ieri, oggi… e domani? (Pendragon, 2018).

Aldo Ceccato accompagnerà il pubblico in un viaggio nella storia e nell’evoluzione della direzione d’orchestra, come testimone e artefice di un’epoca in cui il direttore è divenuto il ruolo più carismatico e complesso nell’esecuzione musicale, sempre in bilico tra interpretazione, individualità, prassi e dettato del compositore. Risponderà agli interessanti interrogativi: quale è il ruolo del direttore d’orchestra? Un dittatore o un servitore della musica e della compagine orchestrale che guida?

Aldo Ceccato ha conosciuto figure mitiche della direzione d’orchestra: Furtwängler, Toscanini e De Sabata, di cui ha sposato la figlia Eliana. Nella sua carriera è salito sul podio in 36 Paesi di tutto il mondo ed è oggi direttore emerito dei Pomeriggi Musicali che ha guidato dal 1999 al 2005. Classe 1934, all’età di ottantacinque anni, ha diradato i suoi impegni sul podio e attualmente il suo obiettivo è trasmettere la sua esperienza sessantennale a chi comincia la professione.

Il ciclo di incontri sarà anche occasione per visitare i locali della Biblioteca, conoscere ed ammirare documenti e novità editoriali legati alle tematiche proposte. Info: tel 0523 384335 – biblioteca@conservatorio.piacenza.it. www.conservatorio.piacenza.it.

Patrizia Florio: Musicologa, dal 1998 è docente bibliotecaria prima al Conservatorio di musica di Cuneo, poi Novara e attualmente al “Nicolini” di Piacenza. Svolge la propria attività nell’ambito degli studi musicali, musicologici e delle biblioteche musicali approfondendo gli aspetti inerenti le nuove tecnologie. Specializzata nella catalogazione e nella gestione informatizzata delle biblioteche musicali, tiene corsi di formazione e aggiornamento presso Conservatori e Istituzioni italiane. Vicepresidente della IAML Italia, Associazione delle Biblioteche e archivi musicali, svolge attività di ricerca bibliografica, sulle fonti musicali e nell’ambito dell’editoria musicale.