“Incontri in Bibliotec@ 2020” – Luca Ciammarughi

La musica classica ai tempi del web, Luca Ciammarughi ospite giovedì 30 gennaio del Conservatorio Nicolini di Piacenza; il pianista, critico musicale, blogger e conduttore radiofonico è il secondo protagonista di “Incontri in Bibliotec@ 2020”, rassegna dedicata alle novità editoriali, discografiche e alla musica dell’era digitale.

L’appuntamento – a ingresso libero e gratuito – è in programma alle ore 17 nella biblioteca del Conservatorio, al civico 35 di via Santa Franca. Luca Ciammarughi converserà della sua poliedrica esperienza professionale con Patrizia Florio, musicologa e docente bibliotecaria del Nicolini, illustrando come sia riuscito ad affiancare una carriera concertistica e discografica di prestigio all’attività di divulgazione musicale nelle trasmissioni radiofoniche e nei libri. Molto attivo sul web, Ciammarughi parlerà al pubblico delle possibilità offerte dall’universo digitale, veicolo di nuove modalità di comunicazione anche nel campo della musica classica e di nuove prospettive di lavoro per i giovani musicisti.

Il ciclo di sette incontri promosso dal Conservatorio è anche un’occasione per visitare i locali della biblioteca e conoscere i documenti e le novità editoriali legati alle tematiche proposte. Un’opportunità a disposizione dei cittadini anche nei prossimi cinque appuntamenti della rassegna – in calendario fino a maggio 2020 – che vedranno rispettivamente la partecipazione di Fulvio Stefano Lo Presti e Mario Villani, Renzo Cresti, Mario Marcarini, Alessandro Savasta e Ruben Jais.

Per informazioni: tel 0523 384335 – biblioteca@conservatorio.piacenza.it