Incontro con Gesuino Nemus – Presentazione “L’eresia del cannonau”

Venerdì 6 dicembre alle ore 20.15 presso il circolo Amici del Po di Monticelli D’Ongina (Pc) Libreria Fahrenheit 451 organizza un incontro con lo scrittore Gesuino Nemus (premio Campiello opera prima) e il suo libro “L’eresia del cannonau” (Elliot edizioni). Volendo si potrà partecipare alla cena sarda piacentina. Informazioni all’email fahrenheit.451@libero.it

Un nuovo romanzo ambientato nell’ormai mitica Telévras, comunità immaginaria nel cuore dell’Ogliastra, sulle note di una splendida canzone di Claudia Aru. «Ormai il Cannonau aveva quasi esaurito il compito – per il quale gli uomini nati in quella terra l’avevano creato, protetto, cresciuto, viziato e coccolato per omnia saecula saeculorum, tramandando di padre in figlio, di generazione in generazione il culto per quel vitigno piccolo e sardo, brutto e cattivo -, che è quello di donare le sottili venature di follia indispensabili per uscire dalle secche della razionalità e dalla fenomenologia dello spirito: un sacrilegio, sì, proprio un’eresia, ma approvata da Dio in persona»