Dal 29 giugno Divertimento Ensemble sarà, per il quinto anno, in residenza estiva a Bobbio, con l’International Workshop for Young Composers, corso di composizione organizzato nell’ambito delle attività formative di IDEA–International Divertimento Ensemble Academy, e con quattro concerti: un’anteprima in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza; un successivo appuntamento affidato alle cantanti del Call for Young Performers, masterclass di canto tenuta dal soprano Alda Caiello sempre per IDEA; gli ultimi due a Divertimento Ensemble che, sotto la guida di Sandro Gorli, eseguirà la musica dei dodici compositori selezionati dal Workshop.

I concerti dell’International Workshop for Young Composers a Bobbio

Auditorium Santa Chiara

Sabato 13 luglio ore 21

Domenica 14 luglio ore 11

Musiche dei compositori

partecipanti all’International Workshop for Young Composers

Divertimento Ensemble

Sandro Gorli direttore

Ingresso ai concerti offerto al pubblico dall’Amministrazione comunale di Bobbio