“Io Imparo” – Presentazione libri di Daniela Novara e Marta Versiglia

Venerdì 3 dicembre alle ore 20,45 nella cornice del Salone d’Onore del Municipio di San Giorgio P.no all’interno del Castello, si terrà la presentazione di “Io Imparo” la nuova collana di libri Rizzoli a cura di Daniele Novara e Marta Versiglia. Io imparo a lavarmi, Io imparo a litigare, Io imparo ad anadare a nanna, Io imparo a fare ordine, sono i primi quattro libri della collana per genitori che, guidati dal Metodo Daniele Novara e dalle favole scritte e pensate ad hoc da Marta Versiglia, forniranno alle mamme e ai papà gli strumenti per affrontare le difficoltà più comuni con consapevolezza nell’ottica di aiutare i loro piccoli e piccole a fare da soli. IO IMPARO segue i genitori per migliorare le azioni quotidiane del lavarsi, andare a nanna, fare ordine e imparare a litigare, fornendo gli strumenti per affrontare le difficoltà quotidiane. Con una favola da leggere insieme, pensata per comunicare i giusti passi ai bambini, potrà cominciare un nuovo percorso educativo per giornate più semplici con bimbi più sereni e autonomi.

Daniele Novara, pedagogista, fondatore e direttore del Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti (CPP) di Piacenza, esperto in processi di apprendimento in situazioni di conflittualità insieme a Marta Versiglia, pedagogista e insegnante di scuola primaria, saranno a disposizone dei genitori e degli educatori per rispondere a domande, dare consigli e confrontarsi sull’educazione dei figli a partire dai primi anni di vita.

L’evento è organizzato dal Comune di San Giorgio Piacentino, in collaborazione con Educarte società cooperativa e il Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.

Per l’occasione la Biblioteca Comunale mette a disposizione per i genitori che parteciperanno con i loro figli uno SPAZIO BIMBI: mentre gli adulti seguiranno la presentazione i piccoli, potranno imparare a conoscere gli spazi della biblioteca e godere delle letture ad alta voce a cura delle bibliotecarie di Educarte. Ingresso gratuito aperto a tutta la cittadinanza. L’accesso sarà consentito con mascherina ed esibizione di Green Pass.