Irish Lives – Angelo Leadbelly Rossi

Ritorna, per il settimo anno consecutivo sotto la direzione artistica di Riccardo Covelli, la programmazione musicale invernale del Dubliners Irish Pub: da ottobre a maggio, artisti da tutto il mondo si esibiscono sul palco del locale di Via San Siro 24, portando in pieno centro musica qualità abbinata a proposte eno-gastronomiche di alto livello.

Quest’anno la rassegna, dal nome IRISH LIVES, includerà:

– CONCERTI: con artisti da tutta Italia (e un occhio di riguardo per la musica originale)

– DJSET: sotto il nome “BRUTTI DISCHI ALL’IRISH” ci saranno selezioni di dischi a cadenza quindicinale (venerdì o sabato)

– A SPECIAL BRUNCH WITH: confermato il format del brunch musicale, un appuntamento speciale che unisce la colazione della domenica e il meglio della musica live

– CHE PACCO IL JAZZ: vera novità di quest’anno, “CHE PACCO IL JAZZ” è il nuovo format dedicato al jazz contemporaneo, giovane e originale, in partnership con Conservatorio di Musica G.Nicolini

MERCOLEDI 16 OTTOBRE

Angelo Leadbelly Rossi

Ingresso Gratuito

Prenotazione Tavoli (sempre consigliata): +39 0523 336791

Foto Adriano Siberna