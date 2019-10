Irish Pub – Marco “Ray” Mazzoli presenta il suo nuovo disco

Domenica 27 ottobre, ore 12 e 30, al Dubliners Irish Pub di Piacenza il musicista Marco “Ray” Mazzoli presenterà il suo nuovo disco “My piano and me we’ve got rhythm”.

IL DISCO – Il disco, per piano solo e voce, si intitola “My piano and me we’ve got rhythm”, è prodotto dall’etichetta “Nadir Music” di Genova (che annovera tra i suoi artisti Neri Marcorè e i Big Fat Mama, una delle blues band storiche italiane) e uscirà ufficialmente il 25 ottobre. Il concerto piacentino di Ray è quindi immediatamente dopo k’uscita e segue alcune presentazioni radiofoniche e televisive.

“Il blues è una musica viva – dice Marco “Ray” Mazzoli – che non può ridursi solamente all’interpretazione dei classici delle origini o dei grandi artisti afroamericani del passato, ma deve anche interpretare, in modo vivo e attuale, con le nuove composizioni degli artisti attuali, i problemi esistenziali della nostra epoca. Il mio disco si propone proprio questo, cercando di focalizzarsi nelle potenzialità ritmiche, oltre che armoniche e melodiche del pianismo blues, con brani di boogie, R&B, swing, blues tradizionale, persino con qualche suggestione gospel”. Il disco include 6 composizioni originali di Mazzoli e 6 rivisitazioni, in stile marcatamente blues, di brani noti.

Altre informazioni sul sito di Ray Mazzoli: https://marcoraymazzoli.wixsite.com/marcoraymazzoli