Mercoledì 23 ottobre, ore 15, presso l’Auditorium dell’Istituto Sant’Eufemia a Piacenza si terrà l’incontro – presentato da Stefania de’ Pantz , direttrice della sede piacentina del British Institutes di Piacenza -, “La storia dell’inglese dal 2004 ad oggi in Sant’Eufemia”, organizzato con lo scopo di approfondire il percorso formativo in lingua inglese che da undici anni viene portato avanti dalla scuola. “Un percorso – commentano dal Sant’Eufemia – avviato nel 2004 grazie alla collaborazione con la sede piacentina del British Institutes e che ha consentito di offrire alla città un percorso mirato di apprendimento per bambini da 1 a 11 anni”.

Il percorso mirato di apprendimento della lingua inglese attivato presso l’istituto S. Eufemia si può sintetizzare nei seguenti progetti:

– nido d’infanzia;

– scuola dell’infanzia: con tempi e modalità differenti per le diverse sezioni (3, 4 e 5 anni);

– scuola primaria: con docenze in orario curricolare, CLIL, progetti di potenziamento, percorsi individualizzati, esami di certificazione, centro estivo;

– laboratori pomeridiani facoltativi per scuola dell’infanzia e scuola primaria. (nota stampa)