Itinerari di teatro…ed è dicembre – “Il rapimento del Principe Carlo”

Prosegue con i burattini tradizionali emiliano-romagnoli l’edizione 2019/2020 di “ITINERARI DI TEATRO… ed è dicembre”, rassegna di spettacoli per le famiglie proposta da COMUNE DI PIACENZA, FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA e TEATRO GIOCO VITA, con il sostegno di Iren: seconda tappa al Pensionato Vittorio Emanuele II domenica 15 dicembre. Appuntamento alle ore 17 nella Cappella dell’Istituto di via Campagna 157, organizzato in collaborazione con A.S.P. Città di Piacenza (ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili).

In scena “Il rapimento del Principe Carlo” del Teatro del Drago, spettacolo per burattini e musicanti: un classico della Famiglia d’Arte Monticelli rappresentato in una inedita versione con la musica dal vivo realizzata appositamente per gli “Itinerari di teatro” piacentini.

Si tratta di una produzione del 1983 che ha avuto molto successo in Italia e all’estero ricevendo premi e segnalazioni in alcuni dei più importanti festival nazionali ed internazionali. La storia, tratta da un vecchio canovaccio della metà dell’Ottocento, inizia nella reggia di un vecchio re a cui è stato rapito il figlio. Viene dato ordine ai servi e ai soldati di andare a cercare il principe Carlo in tutte le terre del regno. Alla ricerca del giovane parte anche Fagiolino, aiutato dai consigli della vecchia Fata Circe. Presto lo trova nel bosco della Rogna, nelle mani del terribile e potente brigante Spaccateste e del suo gigante. Fagiolino, dopo un lungo duello, bastona senza pietà i cattivi e riporta sano e salvo il principe Carlo a suo padre il re. E in onore di Fagiolino sarà fatta una grande festa.

“Il rapimento del Principe Carlo” è rappresentato dai burattinai Mauro Monticelli e Fabio Pignatta con i musicisti Mattia D’Ovidio (chitarra), Davide Bovolenta (organetto diatonico), Enrico D’Eusebio (violoncello e flauto traverso). Autori dello spettacolo sono Mauro e Andrea Monticelli della Compagnia Teatro del Drago di Ravenna, una delle formazioni storiche del teatro italiano, riconosciuta dal Mibact e dalla Regione Emilia-Romagna.

La rassegna “ITINERARI DI TEATRO… ed è dicembre” ha preso il via domenica 8 dicembre,nel Palazzo Vescovile, in collaborazione con Diocesi di Piacenza-Bobbio e Kronos – Museo della Cattedrale (in scena ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata “Le avventure di Pulcino”. Si proseguirà all’Oratorio parrocchiale del Preziosissimo Sangue domenica 22 dicembre, in collaborazione con la Parrocchia stessa (Tempus Fugit Percussion Ensemble e Nicola Cavallari “Pazze fiabe… in musica!”) per concludere alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato domenica 5 gennaio, in collaborazione con Prefettura, Questura e Scuola di Polizia (I Teatri Soffiati e Finisterrae Teatri “Il famoso Canto di Natale del Signor Charles Dickens”).