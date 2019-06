Itinerari di Teatro – “Clown in libertà”

Ritornano a Piacenza gli “Itinerari di Teatro”, cartellone di spettacoli di strada, circo, narrazione, canzoni e tanto altro che vanno in scena tra giugno e luglio nei quartieri e nelle frazioni di Piacenza. Progetto avviato nel 2018 da Comune di Piacenza, Fondazione Teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita con il sostegno di Iren.

Gli “Itinerari di Teatro” prenderanno il via giovedì 20 giugno nel cortile della Parrocchia della Besurica (via Grazioli 1) con “Clown in libertà” del Teatro Necessario, spettacolo fra i più amati del circo contemporaneo italiano nel mondo, rappresentato più di mille volte in una trentina di paesi tra Europa, America del Sud, America del Nord e Asia. In scena Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori raccontano il pomeriggio un po’ anomalo di tre clown che vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire ed infine conquistare, abbracciare, baciare il pubblico.

Cercando con ogni mezzo di sorprenderlo, a costo di prevaricarsi gli uni con gli altri, di farsi vicendevoli dispetti finiranno per causare, a volte, il deragliamento dell’azione. Ecco quindi sequenze di mano a mano, duelli al rallentatore, intricati passaggi di giocoleria, con la musica che accompagna, scandisce e ritma ogni segmento ed ogni azione: un grande, unico e continuo viaggio musicale che non si interrompe “quasi” mai, nemmeno durante le acrobazie più impensabili.