Itinerari di Teatro – “Te le conto e te le canto” e “Dolce Salato”

Ritornano a Piacenza gli “Itinerari di Teatro”, cartellone di spettacoli di strada, circo, narrazione, canzoni e tanto altro che vanno in scena tra giugno e luglio nei quartieri e nelle frazioni di Piacenza. Progetto avviato nel 2018 da Comune di Piacenza, Fondazione Teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita con il sostegno di Iren.

L’edizione 2019 di “Itinerari di Teatro” si concluderà lunedì 1° luglio a Mortizza nel giardino Nereo Savi (via Botti) con un duplice appuntamento.

Ad aprire la serata Ferruccio Filipazzi e la sua chitarra con “Te le conto e te le canto”: musica, canzoni e storie per stare insieme, in allegria. Ascolteremo la storia di un bambino un po’ distratto, il rap del pesciolino Johnny, il blues del Capitano Squalo, l’avventura di un piccolo che va all’asilo. Ci fermeremo nel paese dei bambini che non vogliono mai andare a dormire e canteremo tutti insieme la filastrocca dei perché. Dalla valigia delle storie potranno uscire, a sorpresa o su richiesta, storie di cibo e di paura, di nonni e nipotini, di mare e di cielo, di lupi e di stelline… E alla fine batteremo forte le mani, a ritmo, tutti insieme.

A seguire il Circo Carpa Diem in “Dolce Salato”, uno spettacolo di circo e teatro di strada che ha per protagonisti una coppia di insoliti panettieri che travolgeranno il pubblico a colpi di acrobazie a terra, in volo e sul palo cinese, equilibri sul monociclo e improbabili giocolerie. Luca e Ina, gli artisti di Circo Carpa Diem, si formano insieme alla scuola di circo di Madrid specializzandosi in duo acrobatico, palo cinese, monociclo e giocoleria. Carpa Diem è l’importanza di vivere il presente, sotto i colori di un tendone (carpa in spagnolo) di circo, attraverso un linguaggio che supera ogni barriera linguistica, cogliendo ogni attimo, godendo di ogni sorpresa, vivendo ogni emozione che questa avventura regala.