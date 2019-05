Itinerario “Il cibo del pellegrino” e Degustazioni in quota

Il 7, l’8 e il 9 giugno il centro città sarà “inondato” dagli eventi del Gola Gola Festival e tra questi, per l’area tematica “Extra. La città in festa”, ci saranno anche gli appuntamenti della diocesi di Piacenza-Bobbio. Il museo Kronos e lo staff di Cooltour Piacenza saranno presenti con eventi e itinerari legati alla Storia e al gusto, oltre che con un gazebo informativo in piazza Duomo.

– Sabato 8 giugno ore 10:30 e domenica 9 giugno ore 15 sarà la volta de “Il cibo del pellegrino”, un itinerario guidato con degustazione di cucina medievale lungo il cammino. Un percorso a piedi alla scoperta delle tante chiese del centro città poste lungo il tratto cittadino della via Francigena, alcune delle quali solitamente chiuse al pubblico, con quattro fermate speciali per la degustazione del “cibo del pellegrino”.

Gli eventi sono a numero chiuso (max 30 partecipanti). Il ritrovo è in piazza Cavalli, presso l’infopoint della manifestazione. Per prenotare: 331 4606435 cattedralepiacenza@gmail.com. Il giorno dell’itinerario sarà necessario munirsi di GolaGolaCard (5 euro, importo devoluto alla Caritas di Piacenza tolti le imposte e i costi di produzione) acquistabile presso lo stand del museo in piazza Duomo o presso l’infopoint GolaGola in piazza Cavalli.

– Sabato 8 giugno ore 18:30 una speciale salita alla cupola del Guercino tra degustazioni e musica: “Degustazioni in quota”. Ammirata la bellezza della cupola si avrà modo di gustare vini e prodotti tipici, tra i sottotetti e la passerella panoramica, con momenti musicali. L’evento è a numero chiuso (max 30 partecipanti). Prenotazione obbligatoria al numero 331 4606435 o cattedralepiacenza@gmail.com. Appuntamento presso il Museo (via Prevostura 7).