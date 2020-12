Itinerario guidato “Gli Ordini Mendicanti a Piacenza”

In ottemperanza alle prescrizioni del DPCM, la cultura continua a circolare con alcune proposte organizzate da Cooltour s.c. in collaborazione con il Museo Kronos.

Arriva una passeggiata culturale lungo le vie del centro, ideale per imparare e utile…anche per smaltire le calorie di troppo accumulate durante le feste! Camminando lungo uno speciale triangolo religioso cittadino, si scopriranno quali ragioni si nascondono dietro il termine “mendicanti” riservato ad alcune chiese di fondazione gotica, ricche di storia ma anche di bellezza. Pronti per partire? L’evento si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale di almeno 1 metro da mantenere.

È obbligatoria la prenotazione scrivendo una e-mail a cattedralepiacenza@gmail.com con oggetto “iscrizione tour Ordini Mendicanti”. Posti limitati. Ritrovo per gli iscritti presso il sagrato della Chiesa di San Francesco 15 minuti prima. La quota di partecipazione è di € 7 a persona. Attivazione a numero minimo di adesioni.