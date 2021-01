Itinerario guidato in presenza «Chiese scomparse – V tappa»

Torna il format «Chiese scomparse», di CoolTour e Kronos – Museo della Cattedrale, con una quinta tappa che questa volta toccherà una nuova area della città, quella di San Sisto e di via Borghetto.

Il tour, completamente all’aperto, si svolgerà in presenza con partenza da Piazza Borgo alle 18 (ritrovo per gli iscritti 15 minuti prima). Per mantenere tutte le misure di sicurezza anticontagio la partecipazione sarà limitata a un numero ristretto di partecipanti. È necessario quindi prenotare scrivendo una mail cattedralepiacenza@gmail.com indicando in oggetto: “chiese scomparse 5” e nel testo il proprio nome e cognome, un numero di telefono e il numero di partecipanti per cui si prenota. Si terrà conto dell’ordine di arrivo delle richieste. Non saranno possibili iscrizioni direttamente sul posto.