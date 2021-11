Itinerario guidato “Lungo la Via del pane e dell’olio”

Domenica 14 novembre ore 15:30

«Lungo la Via del pane e dell’olio»

Ponte dell’Olio conserva nel suo toponimo una preziosa testimonianza del legame con le vie di comunicazione: il borgo, l’antico “Ponte Albarola”, si affaccia infatti sull’antica Via del pane e dell’olio, una via di commercio importantissima per gli scambi con la Liguria e altrettanto per pellegrini dal periodo medievale in poi. In occasione della manifestazione enogastronomica «I Sapori del Borgo», partendo dalla chiesa di San Giacomo e percorrendo le vie del borgo, i partecipanti ne ricostruiranno il passato per tratteggiare l’immagine storico-artistica e il ruolo commerciale di questo centro tra fiume e Appennino.

La visita ideata e condotta da CoolTour Piacenza, nasce in collaborazione con il Comune di Ponte dell’Olio. Per partecipare è necessario il Green Pass ed è obbligatorio prenotare poiché i posti sono limitati. La visita è gratuita. Le richieste di prenotazione vanno indirizzate a: cooltour2.0@gmail.com o al 3495169093.