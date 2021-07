IZAKAYA CASTLE – Birreria Giapponese by Sosushi Plus

Il Castello di Torrano cela tra le fronde delle sue querce una grande sorpresa estiva.

Dal 22 luglio, per tre giovedì consecutivi e la prima domenica di settembre, Sosushi Plus presenta IZAKAYA, il freschissimo format in stile birreria giapponese dedicato agli amanti del buon cibo, della compagnia e dell’aria fresca.

In Giappone il termine IZAKAYA identifica un tipo di bar dove si consumano bevande alcoliche e pregiati snack, è un posto informale, ottimo per bere dopo una giornata di lavoro, assimilabile ai pub inglesi, ai tapas bar spagnoli o ai saloon americani.