Jazz SummerWine – Divi trio

Per il terzo lunedì consecutivo, in concomitanza con lo svolgersi di Summertime in Jazz, ecco l’ultimo appuntamento della rassegna collaterale “Jazz SummerWine”. Nata per valorizzare al meglio il territorio e uno dei prodotti più pregiati delle colline piacentine, ovvero il vino che qui vi si coltiva e produce, “Jazz SummerWine” è andata creandosi con gli anni un folto pubblico di appassionati che seguono i concerti e degustano le eccellenze delle cantine che ospitano la rassegna.

Protagonista della serata presso le cantine Bonelli a Rivergaro lunedì 5 agosto alle 21.30 sarà il Divi trio con la sua musica che guarda alla grande tradizione americana degli anni Venti, Trenta e Quaranta, spaziando dal Dixie agli standard firmati da autori immortali come Cole Porter, George e Ira Gershwin e tanti altri. I concerti e le degustazioni di “Jazz SummerWine” sono completamente gratuiti grazie alle cantine ospitanti e al supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano che sostiene l’intera rassegna.

Voce del DIVI Trio è Donatella Valgonio. Direttamente da Brescia, l’esperta cantante con la sua magica voce riproporrà gli indimenticabili brani del passato con stile e spiccata sensibilità musicale. Donatella Valgonio, speaker di Radio Bresciasette e Radio Classica Bresciana, volto noto dell’emittente televisiva Teletutto, è un’apprezzata voce solista fin dagli anni Novanta. Il suo percorso artistico si arricchisce di esperienze legate al panorama jazz dopo l’incontro con il pianista Stefano Caniato (di origini mantovane e dal curriculum ricco di esperienze live, tv e su disco con molti dei nomi più preziosi del Jazz italiano e internazionale – Negri, Glasser, Stockhausen, Basso, Terry, tra gli altri) che l’aiuta a realizzare un suo sogno: cantare le canzoni dell’epoca d’oro di Broadway. La sezione ritmica è completata da Gabriele Rampi al contrabbasso.