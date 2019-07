Jazz SummerWine – Matt Chiappin Quartet

Degustazione di grandi vini, prodotti da tre delle migliori cantine del territorio piacentino. Concerti jazz di ottimo livello, per un’unione di sapori, emozioni e relax. Quale miglior modo di vivere l’estate piacentina?

I cortili di antiche aziende vitivinicole faranno da palcoscenico alle diverse serate, situate in posizioni perfette per lasciare che lo sguardo vaghi e si dia il tempo di contemplare la bellezza delle vallate, ancora più belle nelle sere di mezza estate. Il primo di questo settimo ciclo è il concerto in programma presso “Il Poggiarello” (Scrivellano di Travo). Sulla sua terrazza da cui si può ammirare un incantevole panorama con la vista su Piacenza e sui Castelli che circondano la piana di Statto, lunedì 22 luglio alle 21.30 con il Matt Chiappin Quartet. Insieme alla musica ci sarà la possibilità di degustare vini di pregio provenienti dalla cantina ospite, un’eccellenza piacentina che da quattro generazioni ha fatto del vino una passione.

Si ricorda che come tutti quelli della rassegna, anche i concerti e le degustazioni di Jazz SummerWine sono completamente gratuiti, grazie alle cantine ospitanti e al supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

La musica del Matt Chiappin Quartet può essere definita come “Nu Soul”, ovvero un mix tra jazz e influenze ritmiche Hip hop/R’n’b ispirato al lavoro di alcuni grandi artisti americani contemporanei come Robert Glasper. Questo suo percorso musicale nasce a gennaio 2018, mese in cui registra “Sleepwalker”, Ep di sei tracce originali pubblicato dalla Ultra Sound Records. L’alternanza di sonorità acustiche ed elettriche e l’interazione tra le due, sono le caratteristiche principali che definiscono la natura del progetto, basato soprattutto su brani originali e alcuni brani standard tratti dalla tradizione jazz, rivisitati e riarrangiati. Il quartetto è formato dalla tromba di Matt Chiappin, dalle tastiere di Michele Curedda, dal basso di Nicolò Magistrali e dalla batteria di Andrea Farinelli.

