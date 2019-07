Jazz SummerWine – Stefania Rava

Jazz SummerWine intende essere un modo differente per trascorrere qualche sera d’estate secondo una formula che unisce alcune delle eccellenze italiane, quali musica, vino e territorio.

Si tratta di degustazioni a ritmo di Jazz dove i protagonisti assoluti sono la musica di qualità, i beni culturali e paesaggistici del territorio e le eccellenze vitivinicole. Il secondo dei concerti con degustazione in programma di questa fortunata rassegna nella rassegna avrà come speciale palcoscenico il magico parco de La Stoppa, in località Ancarano di Rivergaro lunedì 29 luglio alle 21.30 Stefania Rava in quartetto.

Tra un brano e l’altro ci sarà anche la possibilità di degustare alcuni tra i migliori prodotti di questa azienda antica, nata più di cento anni fa, oggi considerata come uno dei punti di riferimento in Italia per le produzioni di vino tradizionale, di grande personalità.

I concerti e le degustazioni di “Jazz SummerWine” sono completamente gratuiti grazie alle cantine ospitanti e al supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano che sostiene l’intera rassegna. Voce caldissima del panorama jazz nazionale, Stefania Rava – considerata tra le 10 migliori voci del panorama vocale femminile musicale indipendente – passa senza timore dal ruggito soul ai sospiri vellutati del cool-jazz, da Brecht al Tango.

Ha esordito come vocalist e danzatrice nel 1985 quando Giorgio Gaslini la scelse per una serie di spettacoli che fecero il giro della penisola. Dopo aver frequentato i corsi di perfezionamento presso il Berklee College of Music di Boston, ha collaborato con noti jazzman italiani e stranieri, tra i quali Giovanni Tommaso, Dado Moroni, Victor Lewis, Don Braden, il Trio Gardel e l’Orchestra Ritmica della Rai di Milano diretta da Gil Cuppini, partecipando a importanti rassegne jazzistiche italiane e internazionali.

Per questo concerto si esibirà in quartetto accompagnata da Luca Savazzi al pianoforte, Giacomo Marzi al contrabbasso e Paolo Mozzoni alla batteria.