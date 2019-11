Katia Ricciarelli & Pietro Ostuni – Contro la violenza sulle donne

Domenica 24 Novembre – Ore 17.30

KatiaRicciarelli e Pietro Ostuni, un’icona del mondo operistico e il questore di Piacenza, due persone molto diverse ma unite da una nobile causa: la viscerale voglia di fermare la violenza sulle donne. Che sia fisica, sessuale o psicologica; che sia in casa, per strada o a lavoro…la violenza non è mai giustificata né giustificabile!

Il TeatroVerdi si schiera dalla parte delle donne e contribuisce alla sensibilizzazione su questo delicato tema lasciando spazio ad uno spettacolo veramente intenso. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info e prenotazioni presso: Inform’Arti – Ufficio del Teatro aperto dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30 e nei giorni di spettacolo anche dalle 16.30 – Via Liberazione Parcheggio più vicino Piazzale Cavour.

Tel. 0523.985253

E-mail: teatroverdi@comune.fiorenzuola.pc.it