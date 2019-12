La Befana vien alla Rocca di Castellarquato

LA BEFANA VIEN ALLA ROCCA DI CASTELL’ARQUATO

Visita guidata alla Rocca Viscontea e merenda in Enoteca Comunale – Lunedì 6 gennaio 2020, ore 15

Ultimo giorno delle festività natalizie, arriva la Befana e se le porta via tutte…ma in cambio lascerà tanti buoni dolcetti ai bimbi che la seguiranno nella visita della Rocca Viscontea. A seguire, merenda in Enoteca Comunale. Durata complessiva: 1 ora e un quarto circa. Prenotazione obbligatoria. Indicato per bambini dai 5 ai 10 anni.

Costo: € 10,00 a bambino. Merenda riservata ai soli bambini. I genitori possono partecipare alla visita guidata (biglietto: € 5,00). Durata complessiva: circa un’ora e un quarto. Parcheggi più vicini: Parcheggio n°3 e n°4 in Via Pontenuovo: info@castellidelducato.it