La bellezza di educare – Incontro con Ezio Aceti

Ezio Aceti, psicologo ed esperto nel campo dell’educazione, interviene a Piacenza il 17 dicembre invitato dal centro Igino Giordani di Piacenza in una serata speciale dedicata all’educazione.

È l’occasione di presentare il suo nuovo libro dal titolo “Verso l’uomo” scritto insieme a jesus Moran filosofo e co- presidente del Movimento dei Focolari ed è anche un’opportunità per un confronto con il professor Aceti sulle tematiche legate al mondo educativo. Aceti, già noto a Piacenza e in tutta Italia per la sua capacità di un linguaggio diretto e chiaro sulle dinamiche dei rapporti tra genitori e figli e sulla figura degli educatori e degli insegnanti, si confronterà con i presenti sulla “bellezza” di questo importante compito. Il centro Igino Giordani invita tutti quanti interessati a intervenire alla serata presso la sala il Samaritano.

Per info: www.ezioaceti.it