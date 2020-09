Dal 16 al 22 settembre si terrà la 19esima edizione della Settimana Europea della Mobilità cui aderiranno milioni di cittadini europei. Il tema di quest’anno è “Emissioni zero, mobilità per tutti” e Fiab Piacenza Amolabici ha organizzato, in collaborazione con il Comune, una interessante serata che verterà su “La bicicletta tra mobilità urbana e sportiva”, con la partecipazione del noto ciclista Giancarlo Perini, veterano del Giro d’Italia e del Tour de France, oltre che organizzatore della Gran Fondo che tutti gli anni attira nella nostra provincia centinaia di appassionati.

Durante l’incontro verranno proiettate alcune immagini sul cicloturismo e si parlerà di mobilità sostenibile, piste ciclabili e di biciclette, con particolare riguardo alle esperienze sportive, non solo di Perini. La serata si terrà venerdì 18 settembre alle ore 21 presso l’Auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi a Piacenza.