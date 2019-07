\"La Birra e la Musica\"...con Daniele Ronda

Daniele Ronda per la prima volta in concerto live a Sarmato. Il piacentino, cantautore folk pop, ha un’intensa carriera alle spalle con tournée che lo portano ad esibirsi in tutta Italia.

Firma brani di successo per Nek, Massimo di Cataldo, Mietta…con “Lascia che io sia” Nek vince l’edizione del Festivalbar. E’ uno dei nuovi protagonisti sulla scena musicale del cantautorato emiliano-lombardo, che trova la sua espressione nel connubio tra folk e il dialetto.

Entra nei 10 finalisti di Sanremo Lab, presentandosi al concorso con un brano in dialetto piacentino, “La nev e il sul” (La neve e il sole). Ottiene il prestigioso “Premio Lunezia“, che riconosce le sue doti cantautorali. Tale premio in passato è stato assegnato ad artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Luciano Ligabue, Vasco Rossi e Ivano Fossati. Riceve il “Premio Chiosso” al Salone del libro di Torino. Entrambi i premi per il disco “La Sirena del Po”contenente 13 brani inediti, di cui 6 in dialetto piacentino.

Si esibisce al “Concerto di Natale” a fianco di svariati artisti quali Patti Smith, Renzo Arbore e Alessandra Amoroso. Apre alcuni concerti di Luciano Ligabue. Il 1° Maggio presenta sul palco del Concerto in Piazza San Giovanni a Roma, il brano “La Birra e la Musica“. Da qui il titolo del Concerto che Sabato 20 Luglio la Pro Loco di Sarmato organizza, con il patrocinio del Comune, nell’Area Feste di Via Guido Moia.

Dalle 19:30: Apertura Street Food con panini, verdure in pastella, patatine, pollo fritto e…cascate di birra!

Ingresso: 5 euro