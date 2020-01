Teatro Trieste 34 ospita “La buona luna”, domenica 26 gennaio ore 21

Con Filippo Arcelloni (Piacenza Kultur Dom), all’interno del weekend di rassegna teatrale “le voci della luna”, 10° edizione.

Racconto di-vino. Il vino, si beve, si gusta, regala emozioni. Una bottiglia preziosa da regalare, un’essenza misteriosa che rinchiude nei profumi e nei sapori che la compongono la terra delle sue radici. Vino che nasce nella vigna, tra i filari dove la mano dell’uomo governa, tra tralci, tronchi e grappoli e alla fine della sua corsa, trova la sua ultima casa in una bottiglia. In scena un attore, una botte imbandita e una bottiglia di vino; incrociando l’amore per il vino con l’amore per una donna, il protagonista mescola i due rapporti raccontando tradimenti e fallimenti distillati. Uno spettacolo ironico – a volte serio – che regala al pubblico emozioni come quelle che solo il vino sa dare.

DURATA: 60 minuti