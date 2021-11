“La Castagna Matta” – 2^ Edizione

Secondo week end, della Castagna Matta, rassegna in programma fino al 5 dicembre. Nonostante la riapertura dei teatri con capienza al 100% e l’assenza di distanziamento tra gli spettatori, la Direzione Artistica del Teatro Trieste 34 ha deciso di dare la possibilità agli spettatori assistere allo spettacolo in presenza in teatro oppure a distanza tramite lo streaming live. Per la visione degli spettacoli in streaming e per le prenotazioni degli spettacoli in teatro sarà possibile acquistare i biglietto sul sito Oooh Events.

Prezzi biglietto

Streaming € 5

Adulto Teatro € 10

Ridotto Teatro bambino € 6

Venerdì 26 novembre ore 21

Coltelleria Einstein – NONNETTI

La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera e ci si può divertire! Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con momenti di comicità e qualche venatura di malinconia.

– – – –

Sabato 27 novembre ore 21

Balletto di Siena – COR_HABEO

Protagonista di questa produzione è il coraggio: quella vocina che rimbomba in tutta l’anima ed esorta ad andare avanti, a fare di più, ad agire senza indugi. Il coraggio, quella forza d’animo connaturata che rende accettabili i propri desideri, i propri sogni, le proprie paure, le proprie incertezze, il proprio Io. Il coraggio di fare una scelta e rinunciare a tutto pur di renderla reale e concreta. Il coraggio di vivere secondo i propri ideali, i propri brividi, la propria magia, la propria adrenalina: semplicemente vivere con il cuore libero, senza avere paura di inseguire i propri sogni e andar fieri delle proprie scelte. Il coraggio di vivere ogni esperienza con emozione e coinvolgimento. Perchè in fondo la vita è questa, no?! Tutto cambia e tutto muta, ma non gli attimi vissuti con passione, non l’emozione suscitata da quella determinata esperienza. Quindi…vivi, viviamo!

– – – –

28 novembre ore 16,30

P.K.D./Arcelloni Filippo – LA SCUOLA DEI LUPI CATTIVI

La storia che raccontiamo oggi è quella di un piccolo cucciolo di lupo, trovato in un bosco, freddo, d’inverno. Per crescere e diventare un grande lupo dovrà affrontare tante difficili…..” Così inizia La Scuola dei Lupi Cattivi, uno spettacolo delicato, ironico e commuovente con un finale a sopresa. Un attore in scena che racconta la storia diventando di volta in volta, padre, madre, cucciolo, compagno di banco, insegnante.