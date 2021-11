“La Castagna Matta” – 2^ Edizione

Inizia la 12esima Stagione del Teatro Trieste 34 anno 2021, con il primo, dei tre week end, della Castagna Matta dal 19 novembre al 5 dicembre, tre spettacoli, di cui 1 del Teatro del Baule “All’ombra di un grosso naso”, la storia di Cyrano de Bergerac, finalista del Concorso Nazionale IN-BOX Verde anno 2021. Nonostante la riapertura dei teatri con capienza al 100% e l’assenza di distanziamento tra gli spettatori, la Direzione Artistica del Teatro Trieste 34 ha deciso di dare la possibilità agli spettatori assistere allo spettacolo in presenza in teatro oppure a distanza tramite lo streaming live. Per la visione degli spettacoli in streaming e per le prenotazioni degli spettacoli in teatro sarà possibile acquistare i biglietto sul sito Oooh Events. Gli spettacoli visibili in streaming sono “All’ombra di un grosso naso” della compagnia Il Teatro nel Baule del 19 novembre e “Decaneurone” della compagnia Catalyst di Firenze, del 20 novembre.

Prezzi biglietto

Streaming € 5

Adulto Teatro € 10

Ridotto Teatro bambino € 6

Venerdì 19 novembre – ore 21,00

Teatro nel Baule

ALL’OMBRA DI UN GROSSO NASO

La storia di Cyrano de Bergerac

Tre attori per tanti personaggi. La storia di un amore impossibile, di una guerra, di un attore svampito e di un uomo coraggioso. Chi non conosce il grande Cyrano? O almeno il grande naso di Cyrano? Cyrano grande poeta e spadaccino è innamorato della bella cugina Rossana, la quale a sua volta è innamorata di Cristiano, un giovane bello ma un po’ ignorante. Cyrano non osa svelare il suo amore perché sa che a causa del suo grosso naso non può essere corrisposto, ma si offre di aiutare Cristiano, incapace di dichiararsi a Rossana, nella scrittura delle più belle lettere d’amore. Ma l’arrivo improvviso di una guerra cambia tutti i destini…Un gioco scenico di movimento e ritmo, un susseguirsi di azioni corali, tra percussioni e voci per raccontare la storia di uomo eccezionale, come il suo naso. La storia di Cyrano ribalta il mondo dell’apparenza; è un inno al valore, al romanticismo, alla poesia. Una pièce molto ironica e allo stesso tempo commovente, riscritta con un linguaggio che affascina grandi e piccini. Una storia in cui l’amore vince e la vera bellezza è nascosta dietro l’ombra di un grosso naso

– – – – –

Sabato 20 Novembre – ore 21,00

Catalyst – DECANEURONE

A partire dal Decamerone di Boccaccio, Riccardo Rombi ci trasporta nelle magiche atmosfere di mondi sconosciuti e immaginati, dal Regno di Cuccagna alla Via delle Seta, fino agli ignoti confini del mondo. Un viaggio nelle terre di Oriente dove si incontrano mercanti e prostitute, apostoli e frati, papi e viaggiatori, un crogiolo di umanità che, oggi come nel Trecento del nostro autore toscano, cerca di realizzare se stessa nella vita terrena, potendo puntare solo sulla propria intelligenza e abilità per sopravvivere. Ad Oriente i nostri viaggiatori si imbattono nella peste: malattie e timori del presente si intrecciano con quelle del passato, alla ricerca di una via di salvezza. “Decaneurone” è un canto, fatto di parole e suoni dalle diverse tradizioni, un grido apotropaico e propiziatorio, per liberarci anche attraverso il teatro e il racconto, dalle nostre più profonde paure.

– – – –

Domenica 21 Novembre – ore 16,30

PKD – RIFIUTI A MANOVELLA con Filippo Arcelloni

Dove finiscono gli avanzi del pranzo e della cena, i giornali, le bottiglie di vetro, le scatolette di metallo e i contenitori di plastica? Quanti chili di rifiuti produco io ogni anno? quanti il mio gatto? Quanto spazio occupano? Perdono la vita disperdendosi in terra e in cielo, oppure riappaiono con una nuova forma per ritornare tra noi? “Rifiuti a Manovella” è una narrazione sul riciclaggio dei rifiuti. Partendo dal contenuto di un bidone della spazzatura, apprendiamo che la vita dei rifiuti non finisce dove noi li abbiamo gettati; una volta che il sacchetto dell’immondizia esce dalla casa e scompare dalla vista incomincia una nuova vita a noi sconosciuta. “Rifiuti a Manovella” è la storia di un bidone della spazzatura, Arturo Polimero, e del suo increscioso contenuto, è la storia di un incontro in un bosco con un bambino che, commosso dal suo triste destino, decide di aiutarlo. Arturo Polimero, il bidone, per alcuni suoi peccati di “gola” ha violato “la Regola del Riciclaggio”, la condanna che il Re degli Spazzini gli ha inflitto è di aggirarsi nel bosco fino a quando non incontrerà il Totem del Riciclaggio, solo risolvendo i suoi indovinelli potrà ritornare alla sua vita e nella sua casa. Affrontando diverse avventure i due protagonisti arrivano ad incontrare il Totem del Riciclaggio, rispondendo ai suoi indovinelli riusciranno a riciclare tutti i rifiuti del sacchetto per poi salutarsi a lasciarsi ad una prossima avventura. Tutti gli oggetti presenti nella storia sono stati realizzati con materiale riciclato.