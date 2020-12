La Castagna Matta – Fuga. L’ultimo rifugio

Prosegue online con “La Castagna Matta” la stagione teatrale 2020/2021 del Teatro Trieste 34 di Piacenza. Il progetto riunisce, dall’11 al 18 dicembre, gli spettacoli che dovevano essere rappresentati nel periodo ottobre-dicembre. Gli spettacoli, rappresentati dal vivo in teatro, verranno ripresi dalla Web Tv Zerocinque23 di Piacenza e trasmessi live sui canali social del Teatro Trieste 34. Gli spettacoli saranno a pagamento, con un prezzo calmierato a 5 euro pagabile su piattaforma di biglietteria elettronica.

Martedì 15 dicembre, ore 21.30

EGRIBIANCO DANZA – FUGA. L’ULTIMO RIFUGIO

Mai più di oggi il termine rifugio è tornato in auge: rifugiarsi dove? Da chi? In noi o altrove? Questi sono stati alcuni degli spunti di riflessione per la creazione dello spettacolo. Dai bombardamenti e attentati di varia matrice in tutto il mondo in “una terza guerra mondiale” non dichiarata, cerchiamo rifugio da una fuga , da minacce più o meno concrete. La cornice del rifugio antiatomico del Soratte ispira Raphael Bianco a rappresentare situazioni di attesa, fuga, scampo, nell’ambiente claustrofobico di uno spazio che è stato testimone di sofferenza e strategie militari e dove danza e musica dal vivo interagiscono nella linea contemporanea di un dialogo aleatorio evocando suggestioni e stati d’animo attraverso l’interazione fra suono e gesto danzante.

La presenza del video del regista Stefano Rogliatti, permetterà di valorizzare ulteriormente questo luogo affascinante rendendo visibile luoghi altrimenti non accessibili al pubblico. La concomitanza di più piani di azione rinforzerà la riflessione sulla guerra e la violenza di tutti i tempi con un forte coinvolgimento del pubblico presente attraverso uno spettacolo multimediale di forte impatto teatrale e che riserva in ultimo uno slancio di speranza per tempi migliori.