La Castagna Matta – Holy Boobs

Prosegue online con “La Castagna Matta” la stagione teatrale 2020/2021 del Teatro Trieste 34 di Piacenza. Il progetto riunisce, dall’11 al 18 dicembre, gli spettacoli che dovevano essere rappresentati nel periodo ottobre-dicembre. Gli spettacoli, rappresentati dal vivo in teatro, verranno ripresi dalla Web Tv Zerocinque23 di Piacenza e trasmessi live sui canali social del Teatro Trieste 34. Gli spettacoli saranno a pagamento, con un prezzo calmierato a 5 euro pagabile su piattaforma di biglietteria elettronica.

Venerdì 11 dicembre, ore 21.30

SERENA VERGARI – HOLY BOOBS

Una donna comune con l’ossessione per il bello, stanca di non essere più all’altezza dello stereotipo imposto dall’immaginario collettivo, proverà in tutti i modi ad essere accettata e a accettarsi, fino al punto di stravolgere completamente il suo aspetto con una operazione chirurgica estrema. Gags clownesche si susseguiranno al servizo della storia generando empatia con il pubblico che, dopo aver riso per tutto lo spettacolo, si troverà a provare pena per questa ragazza ingenua e insicura. Spettacolo a solo di una delle poche clown donna italiane.