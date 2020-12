La Castagna Matta – VISION

Prosegue online con “La Castagna Matta” la stagione teatrale 2020/2021 del Teatro Trieste 34 di Piacenza. Il progetto riunisce, dall’11 al 18 dicembre, gli spettacoli che dovevano essere rappresentati nel periodo ottobre-dicembre. Gli spettacoli, rappresentati dal vivo in teatro, verranno ripresi dalla Web Tv Zerocinque23 di Piacenza e trasmessi live sui canali social del Teatro Trieste 34. Gli spettacoli saranno a pagamento, con un prezzo calmierato a 5 euro pagabile su piattaforma di biglietteria elettronica.

Sabato 12 dicembre, ore 21.30

KINESIS CDC – VISION

Kinesis Contemporary Dance Company è un progetto che prende vita ufficialmente nel 2012 dall’idea di Angelo Egarese ed Elena Salvestrini. Giovane realtà fiorentina, nasce dall’esigenza di esprimere il proprio concetto di danza contemporanea, dando vita ad una compagnia professionale, in cui la ricerca e la sperimentazione si fondono in un’espressione unica e sempre più indistinguibile che permette di proporre ad un pubblico eterogeneo un linguaggio sconfinato e sempre in continua evoluzione tra coreografia e teatralità. Dal 2017 la direzione artistica è affidata ad Angelo Egarese, coreografo residente della compagnia

NUOVA PRODUZIONE