La città, l’uomo, l’anima e il tempo – Mostra di Marcello Silvestre

Marcello Silvestre

La città, l’uomo, l’anima e il tempo – Bronzi, resine, foglia d’oro e polvere di ruggine

Galleria Biffi Arte (Piacenza) – INAUGURAZIONE SABATO 25 GENNAIO ORE 17

25 gennaio – 1 marzo 2020

Le mie opere raccontano la città attraverso le emozioni, i profumi, i sapori e i rumori proprio come faceva Calvino nelle sue Città lnvisibili. Racconto ik rapporto indissolubile tra uomo e città scolpendo corpi, gambe e braccia su cui faccio nascere torri e case, in un flusso continuo, in un intreccio di linee morbide, triangoli e spigoli. Racconto l’uomo e i suoi sentimenti cristallizzati in figure ricoperte dalla patina del tempo, quella patina che ricopre i muri, i cancelli e le grondaie che accompagnano i nostri passi mentre viviamo nelle nostre città. Si può parlare della città in molti modi, io lo faccio attraverso sogni onirici e materia che invecchia nel tempo come ogni pietra e ogni cuore fa ogni giorno.

