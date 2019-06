La Festa del Gigi a Pianello

Torna a Pianello un grande appuntamento di divertimento e solidarietà con La Festa del Gigi. Ospiti direttamente da RTL 102.5 Ricky Aristarco, Paolo Cavallone & Special Guest Star Jennifer Pressman. Il divertimento è assicurato con tanta musica e uno spettacolo per tutti. Musica anni 70/80/90, si balla in pista con una vera atmosfera da discoteca estiva.

La Pro Loco di Pianello dedica anche quest’anno l’iniziativa alla raccolta fondi per l’associazione amici dell’Hospice ONLUS di Borgonovo Val Tidone, organizzazione che garantisce un servizio di primaria importanza e di alto livello a tutta la comunità della Val Tidone e della nostra provincia.

Appuntamento a Pianello Val Tidone Sabato 6 Luglio, in piazza Mercato presso gli Stand Pro Loco a prendere un po’ di fresco e a divertirvi con La Festa del Gigi, cogliendo anche l’occasione per gustare qualche specialità pianellese: ad esempio Batarò, vera specialità della Val Tidone, ma si potranno anche gustare Grigliate, i Salumi DOP, pollo fritto, e dissetarsi con i Cocktail preparati dall’assogiovani e tanto altro! Gli stand saranno aperti dalle 20 per tutta notte, troverete oltre alla cucina anche ottimi vini e birre.

L’ingresso è a 5 euro, gratuito per gli under 16.

Per tutte le info è possibile contattare i numeri 377 1697128 oppure al 0523 1885695 oppure visitate il sito http://www.pianellovaltidone.net

Chioschi aperti dalle ore 20

Ingresso 5 euro.

Non mancate!