La festa ti fa bella

Sabato 29 febbraio 2020, Teatro San Matteo

ingresso ridotto per tutte le donne

C’è chi è un po’ strano e parla solo in rima, c’è chi ama l’aerobica e sogna di essere la nuova Jane Fonda, c’è chi crede nella fede che innalza lo spirito e chi invece nei tarocchi, c’è chi vuole apparire con l’abito più bello e chi invece affossa queste ambizioni, e c’è chi sogna semplicemente di indossare un paio di lucenti scarpe rosse con il tacco.

“LA FESTA TI FA BELLA” è il nuovo spettacolo delle Stagnotte scritto e nato proprio per gli amici di Aism, un modo divertente (ma non superficiale) di vedere la malattia. Lo spunto è la preparazione di una tradizionale festa del paese dove tutti vogliono dare il proprio apporto e supporto, dove tutti voglio essere…quello che non sono: per una notte, una notte soltanto, vorrebbero che i sogni si avverassero. Ma è davvero tutto così importante? A volte basta un temporale, inaspettato e temuto, per farci apprezzare quello che siamo e quello che abbiamo, nonostante tutto