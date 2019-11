“La forza per difendere i deboli” – Serata benefica

Si terrà sabato 7 dicembre alle 19.30 (con ingresso già a partire dalle ore 19) presso la Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni l’annuale evento benefico organizzato da quattro Lions Club della provincia di Piacenza uniti per unico, importantissimo scopo: tutto quanto verrà raccolto nel corso della serata andrà a favore dell’oncologia pediatrica, in particolare del reparto di Onco-ematologia pediatrica dell’ospedale San Matteo di Pavia e di quello di Pediatria e neonatologia di Piacenza.

Seguendo un copione già collaudato nelle due precedenti edizioni, la serata verrà aperta dal concerto di Spirit Gospel Choir, il coro diretto da Andrea Zermani, che aderisce sempre con grande entusiasmo e partecipazione a iniziative con scopo benefico come queste. In questa occasione, l’unica per le date in prossimità del Natale, il coro sarà accompagnato dal vivo dalla Spirit Band, composta da Francesco Lazzari e Claudio Grazzani alle tastiere, Ricky Ferranti alla chitarra, Nicola Stecconi al basso e Marco Bianchi alla batteria.

Al termine del concerto il programma prevede un momento conviviale in una cornice inusuale quanto suggestiva. Vi sarà infatti la possibilità di cenare in un luogo storico, solitamente non accessibile, come il refettorio del Collegio Alberoni. La serata, che si chiama “La forza per difendere i deboli”, è ideata e organizzata da quattro Lions Club della nostra provincia, che si sono uniti per l’occasione così da poter dare ancora più forza all’iniziativa. Si tratta dei Lions Club Piacenza Gotico, Piacenza S. Antonino, Bettola Valnure e Val d’Arda.

L’ingresso è su prenotazione, ormai non sono più disponibili posti per la cena, mentre c’è ancora possibilità di assistere al concerto chiamando il numero 338/7125818.