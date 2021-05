“La Madonna Sistina senza la Madonna Sistina: del raccontare altri mondi”

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» tornano gli appuntamenti online di Kronos-Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c.

Come si narrano l’arte e la storia? Come si applicano i nuovi linguaggi digitali per la diffusione della cultura? Quante figure e competenze differenti possono orbitare intorno alla nascita di un evento culturale? A partire dalla genesi della mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza» che aprirà il 29 aprile, in un incontro a quattro voci si affronteranno le tematiche contemporanee delle nuove accessibilità e modalità di fruizione dei luoghi di cultura.

Interverranno:

Manuel Ferrari: Direttore dell’Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piacenza Bobbio e curatore della Mostra “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”

Elena Pedrazzini: CEO e direttore esecutivo per Twin Studio, agenzia creativa e casa di produzione cinematografica

Tomaso Pessina: regista, autore e sceneggiatore specializzato nello storytelling

Cristian Arbasi: scenografo e visual freelance

L’incontro andrà in onda in diretta streaming giovedì 13 maggio alle ore 21 sulla pagina Facebook del Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza e su quella della mostra La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza; inoltre sulla pagina YouTube del Complesso Monumentale Cattedrale Piacenza. Non è necessaria registrazione.