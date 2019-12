“La mia strada” di Martino Mozzi

Sabato 7 dicembre ore 16:15 – Bobbio Cinema Le Grazie. Sarà presente in sala il regista

Il documentario “la mia strada” ripercorre l’avventura di un gruppo di ciclisti partiti dall’Italia (Venaria Reale – TO) e arrivati a Capo Nord (Norvegia). Paesaggi spettacolari, natura incontaminata, fatica, sudore e passione. L’attenzione è concentrata sul viaggio in bicicletta, più lento, più faticoso, a contatto con la natura, che permette di concentrarsi su sé stessi e apprezzare gli sforzi fisici e mentali che servono per raggiungere un luogo lontano e leggendario come Capo Nord.

Il documentario è un collage di musica, immagini spettacolari, narrate dagli uomini e dalle donne che hanno partecipato; racconta le motivazioni che spingono un atleta ad avvicinarsi a uno sport faticoso come l’ultra ciclismo, la dedizione negli allenamenti, la passione e il desiderio di conoscere e oltrepassare i propri limiti. Questo documentario cerca di dare un’interpretazione visiva e trasmettere le emozioni provate da chi affronta imprese grandi ed impegnative come questa.

È possibile acquistare il biglietto anche on line www.cinemalegrazie.it, l’intero incasso verrà devoluto in beneficenza al nuovo asilo nido di Bobbio.