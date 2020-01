La Nona di Beethoven – Conversazione di Roberto Coaloa

C’è grande attesa per la serata di domenica 12 gennaio che vedrà l’esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, per orchestra, voci e coro, un vero e proprio monumento della musica di ogni tempo, in scena alla Galleria Alberoni, dando vita a un evento che costituirà certamente uno dei primissimi concerti italiani programmati per celebrare il 250° della nascita del grande compositore tedesco, nato a Bonn nel 1770, del quale, proprio nel 2020 ricorre l’anniversario.

Prima del concerto, un’ulteriore possibilità per conoscere la Nona Sinfonia di Beethoven, op. 25 detta “La corale”, l’ultima sinfonia composta da Ludwig van Beethoven, un capolavoro assoluto che apparve fin da subito come un’opera rivoluzionaria, non solo per la presenza delle voci e del coro, ma anche per la sua capacità di mettere in crisi e innovare profondamente lo stesso concetto di “Sinfonia”. Roberto Coaloa, docente all’Università di Paris IV Sorbonne, terrà infatti, nella Sala degli Arazzi, una conversazione, a partecipazione gratuita, di presentazione della Nona Sinfonia e della storia delle sue esecuzioni. Alla conversazione può partecipare chiunque sia interessato anche coloro che non sono in possesso del biglietto per il concerto.

Roberto Coaloa, nato a Casale Monferrato, ex allievo dell’Istituto Soliva, è oggi professore all’Università di Paris-IV Sorbonne, occupandosi di storia dei paesi danubiani e dell’Europa orientale. A Parigi, dove vive e lavora, è fondatore di Sneige: «Association pour le rapprochement des peuples en froid». È storico degli Asburgo, specialista della storia dell’Austria-Ungheria, con studi sulla Marina da guerra, Mediterraneo Imperiale (Gaspari, 2013). Un grande successo ha avuto il suo Carlo d’Asburgo, l’ultimo imperatore. Il «gentiluomo europeo», profeta di pace nella Grande guerra (Il Canneto Editore, 2012). Ha pubblicato biografie storiche, come Franz Ferdinand. Da Mayerling a Sarajevo (Parallelo45, 2014). Biografo del viaggiatore Carlo Vidua e del musicista Carlo Evasio Soliva (di cui ha curato il convegno internazionale a Casale Monferrato nel 1999).

Coaloa scrive su La Stampa e IlSole-24Ore. Slavista, per Feltrinelli ha curato l’inedito di Lev Tolstoj, Guerra e rivoluzione. Con Edizioni della Sera ha pubblicato Lev Tolstoj. Il coraggio della verità e ha ideato e dirige la collana Vite di scrittori. Dilettante di musica; ha studiato pianoforte con Elisa Nosengo a Casale e con Lazar Naumovič Berman a Firenze e Imola. Violino con Massimo Barbierato a Casale e con Elsa Martignoni a Milano. Critico musicale di Libero dal 2012 a oggi, con interventi sulla Scala di Milano e il Festival di Bayreuth, Coaloa ama Beethoven e, ovviamente, Toscanini, Wagner e Verdi.